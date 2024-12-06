На реконструированном участке автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Балхаш (1492,4–1855 км) в Карагандинской области открыли движение автотранспорта. Этот участок протяжённостью 363 километра стал ключевой частью стратегического транспортного коридора "Центр – Юг" (Астана – Караганда – Алматы). Это соответствует задачам, поставленным в рамках Послания Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазАвтоЖол".

Дорогу во время реконструкции перевели с III в I-б техническую категорию, данный шаг позволил обеспечить 4-полосное движение с разделительным барьерным ограждением, значительно повысив безопасность и комфорт водителей. Этот проект включил строительство:

11 мостов;

32 путепроводов для сельскохозяйственной техники;

трёх транспортных развязок;

одного путепровода через железную дорогу.

"На дороге оборудовано 18 площадок отдыха, 24 автобусные остановки, а также установлено 1 452 опоры освещения. Интенсивность движения на участке уже достигает 18 тысяч автомобилей в сутки, с ожидаемым увеличением до 25 тысяч в летний период", - отметили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Транспортный коридор "Центр – Юг" играет важную роль, связывая север и юг Казахстана, а также транзитные маршруты, соединяющие страну с Россией, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Модернизация коридора способствует развитию транзитного потенциала, увеличению пассажиропотока и популяризации туристических объектов региона, таких как озеро Балхаш.

В рамках реализации проекта было уложено около четырёх миллионов тонн асфальтобетонных смесей, из которых 610 тысяч тонн — в 2024 году. Помимо этого, национальная компания завершила средний ремонт на 123 километрах других республиканских дорог, включая направления Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз, Акшатау – Агадырь – Ортау, Кызылорда – Павлодар – Успенка и Бастау – Актау – Темиртау.

Напомним, ранее стало известно, как чиновники наживаются за счёт ремонта и строительства автодорог.