Движение открыли на одной из дорог в области Жетiсу
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
59Фото: pixabay.com
Водителям в области Жетiсу сообщили об открытии движения на одной из автодорог, передаёт BaigeNews.kz.
31 декабря 2024 года в 09:30 открыто движение на следующей автодороге Алматы - Усть-Каменогорск", км 410-480, уч. г. Сарканд - с. Кольбай.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в АО "КазАвтоЖол".
Напомним, 22 тысячи безответственных водителей подвергли опасности казахстанцев.
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