Водителям в области Жетiсу сообщили об открытии движения на одной из автодорог, передаёт BaigeNews.kz.

31 декабря 2024 года в 09:30 открыто движение на следующей автодороге Алматы - Усть-Каменогорск", км 410-480, уч. г. Сарканд - с. Кольбай.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в АО "КазАвтоЖол".

Напомним, 22 тысячи безответственных водителей подвергли опасности казахстанцев.