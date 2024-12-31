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Движение открыли на одной из дорог в области Жетiсу

Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 09:20
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: pixabay.com

Водителям в области Жетiсу сообщили об открытии движения на одной из автодорог, передаёт BaigeNews.kz.

31 декабря 2024 года в 09:30 открыто движение на следующей автодороге Алматы - Усть-Каменогорск", км 410-480, уч. г. Сарканд -  с. Кольбай.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в АО "КазАвтоЖол".

Напомним, 22 тысячи безответственных водителей подвергли опасности казахстанцев.

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