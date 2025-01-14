Движение открыли на одной из дорог на западе Казахстана
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 19:29
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Сегодня, 19:29Сегодня, 19:29
117Фото: pixabay.com
Водителям сообщили об открытии движения в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
14 января 2025 года в 19:15 открывается движение на участке автодороги "Атырау - Уральск" км 14-67 (с. Алмалы - с. Махамбет).
Напомним, ранее новые ограничения по движению ввели в области Жетiсу.