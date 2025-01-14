Водителям сообщили об открытии движения в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

14 января 2025 года в 19:15 открывается движение на участке автодороги "Атырау - Уральск" км 14-67 (с. Алмалы - с. Махамбет).

Напомним, ранее новые ограничения по движению ввели в области Жетiсу.