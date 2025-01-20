Движение открыли на одной из автодорог в Восточном Казахстане
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
114Фото: boguchansky-raion.ru
Водителям в Восточно-Казахстанской области сообщили об открытии движения, передаёт BaigeNews.kz.
"20 января 2025 года в 15:30 планируется открытие движения на участке автодороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (от с. Северное до г. Серебрянск)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что дорога от Каскелена до Алматы станет восьмиполосной.
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