Водителям в Восточно-Казахстанской области сообщили об открытии движения, передаёт BaigeNews.kz.

"20 января 2025 года в 15:30 планируется открытие движения на участке автодороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" (от с. Северное до г. Серебрянск)", - говорится в сообщении.