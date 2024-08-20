Движение открыли на одном из участков трассы Караганда-Балхаш
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
198Фото: скриншот
В Карагандинской области продолжается поэтапный запуск движения по реконструированному участку трассы Караганда-Балхаш. С 20 августа открыт проезд от посёлка Акбастау до посёлка Аксу протяжённостью 40 километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Для безопасности дорожного движения установлены барьерные ограждения и временные знаки, информирующие о скоростном режиме и проведении дорожных работ.
В целом открыто движение на 90 километрах реконструируемой трассы.
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