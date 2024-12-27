Водителям в Казахстане сообщили об открытии движения на дорогах в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.

27 декабря 2024 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение:

Восточно-Казахстанская область: автодорога "Омбы-Майкапшагай", км 1103-1321 (от гр. области Абай до границы КНР) для всех видов транспорта.

В области Абай: автодорога "Омск-Майкапшагай", км 1087-1103, уч. пов. на с.Богаз-гр.Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - говорится в сообщении.

Напомним, число ДТП и их жертв снизилось в Казахстане.