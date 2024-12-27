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  • BAIGENEWS

Движение открыли на автодорогах в двух областях Казахстана

Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 09:04
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Фото: pixabay.com

Водителям в Казахстане сообщили об открытии движения на дорогах в двух регионах, передаёт BaigeNews.kz.

27 декабря 2024 года в 06:30 в следующих республиканских автодорогах открыто движение: 

  • Восточно-Казахстанская область: автодорога "Омбы-Майкапшагай", км 1103-1321 (от гр. области Абай до границы КНР) для всех видов транспорта.
  • В области Абай: автодорога "Омск-Майкапшагай", км 1087-1103, уч. пов. на с.Богаз-гр.Восточно-Казахстанской области для всех видов транспорта.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - говорится в сообщении.

Напомним, число ДТП и их жертв снизилось в Казахстане.

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