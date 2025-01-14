Водителям сообщили о введении ограничения движения в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"14 января 2025 года в 21:50 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничения движения для всех видов транспорта на участке автодороги Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - гр.РФ км 517-603 (с.Доссор - г.Атырау)", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия - 00:00 15 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что движение открыли на одной из дорог на западе Казахстана.