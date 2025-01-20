Водителям в области Жетісу сообщили об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz.

20 января 2025 года в 13:20 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Ушарал - Достык - Граница КНР" км 84-164 (от ст. Коктума до ст. Достык).

Ранее сообщалось, что эта зима в Казахстане может стать самой тёплой за полвека.