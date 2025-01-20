  • 20 Января, 13:55
  • BAIGENEWS

Движение ограничили в одном из регионов Казахстана

Об этом рассказали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 13:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: pixabay.com

Водителям в области Жетісу сообщили об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz.

20 января 2025 года в 13:20 в связи ухудшением погодных вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Ушарал - Достык - Граница КНР" км 84-164 (от ст. Коктума до ст. Достык).

Ранее сообщалось, что эта зима в Казахстане может стать самой тёплой за полвека.

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