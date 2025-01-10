  • 10 Января, 09:32
  • BAIGENEWS

Движение ограничили в одном из регионов Казахстана

Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 09:11
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: pixabay.com

10 января 2025 года с 09:00 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", км 719-785 (от села Новоишимское до города Сергеевка) вводится ограничения движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Ориентировочное время открытия 10.01.2025г. 15:00. 

В Колл-центре 1403 можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

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