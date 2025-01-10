10 января 2025 года с 09:00 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Жезказган-Петропавловск", км 719-785 (от села Новоишимское до города Сергеевка) вводится ограничения движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Ориентировочное время открытия 10.01.2025г. 15:00.

В Колл-центре 1403 можно получить дополнительную информацию в любое время суток.