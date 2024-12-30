Движение ограничили в одном из регионов Казахстана
Об этом ообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
31Фото: pixabay.com
В Северо-Казахстанской области на участке автодороги "Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ" км 465–496 завершены основные работы по реконструкции и введено в эксплуатацию 15,3 км дороги, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках проекта уложено 15,3 км асфальтобетонного покрытия, установлены 17 водопропускных труб, 2 остановки, площадка отдыха и санитарно-гигиенический узел", - говорится в сообщении.
Участок протяжённостью 14,9 км планируется сдать в 2025 году.
Напомним, ветер перевернул грузовик на трассе Алматы-Усть-Каменогорск.
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