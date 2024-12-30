В Северо-Казахстанской области на участке автодороги "Щучинск – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ" км 465–496 завершены основные работы по реконструкции и введено в эксплуатацию 15,3 км дороги, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проекта уложено 15,3 км асфальтобетонного покрытия, установлены 17 водопропускных труб, 2 остановки, площадка отдыха и санитарно-гигиенический узел", - говорится в сообщении.

Участок протяжённостью 14,9 км планируется сдать в 2025 году.

Напомним, ветер перевернул грузовик на трассе Алматы-Усть-Каменогорск.