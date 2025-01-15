Движение ограничили в Кызылординской области
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 22:59
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Сегодня, 22:59Сегодня, 22:59
129Фото: pixabay.com
Вожителям рассказали о введении ограничения движения в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
"15 января 2025 года с 23:00 часов в Кызылординской области связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Карабутак-Кызылорда-Шымкент" км. 1474-1806, с. Айтеке-Би-г. Кызылорда вводится ограничения движения для всех видов видов автотранспорта", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия 16.01.2025 г. 03.00.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖоле".
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