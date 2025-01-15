  • 15 Января, 23:52
  • BAIGENEWS

Движение ограничили в Кызылординской области

Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 22:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 22:59
Сегодня, 22:59
129
Фото: pixabay.com

Вожителям рассказали о введении ограничения движения в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

"15 января 2025 года с 23:00 часов в Кызылординской области связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения  "Карабутак-Кызылорда-Шымкент" км. 1474-1806, с. Айтеке-Би-г. Кызылорда вводится ограничения движения для всех видов видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия 16.01.2025 г. 03.00.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖоле".

Самое читаемое

Наверх