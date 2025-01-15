Вожителям рассказали о введении ограничения движения в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

"15 января 2025 года с 23:00 часов в Кызылординской области связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Карабутак-Кызылорда-Шымкент" км. 1474-1806, с. Айтеке-Би-г. Кызылорда вводится ограничения движения для всех видов видов автотранспорта", - говорится в сообщении.