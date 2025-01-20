20 января 2025 года в 16:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих республиканских автодорогах вводится ограничение движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Акмолинская область:

на участке автодороги "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 16-200 (от г. Астана до границы Павлодарской области).

Павлодарская область:

на участке автодороги "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

Ориентировочное открытие дороги 21 января 2025 года в 07:00.

Напомним, движение открыли на одной из автодорог в Восточном Казахстане.