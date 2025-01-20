Движение ограничили в двух регионах Казахстана
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
155Фото: flickr.com
20 января 2025 года в 16:30 в связи ухудшением погодных условий на следующих республиканских автодорогах вводится ограничение движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Акмолинская область:
- на участке автодороги "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 16-200 (от г. Астана до границы Павлодарской области).
Павлодарская область:
- на участке автодороги "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).
Ориентировочное открытие дороги 21 января 2025 года в 07:00.
Напомним, движение открыли на одной из автодорог в Восточном Казахстане.
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