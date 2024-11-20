Движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области
Запрет касается грузового и пассажирского транспорта.
Сегодня, 21:17
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Сегодня, 21:17Сегодня, 21:17
94Фото: pxhere.com
Непогода стала причиной ограничения движение по одной из дорог на территории Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании "КазАвтоЖол", в 21:30 в регионе вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" с 970 по 1135 километры (от Караганды до границы Павлодарской области).
Ориентировочное открытие дороги - 21 ноября в 8:00.
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