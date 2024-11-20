  • 20 Ноября, 21:53
  • BAIGENEWS

Движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области

Запрет касается грузового и пассажирского транспорта.

Сегодня, 21:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: pxhere.com

Непогода стала причиной ограничения движение по одной из дорог на территории Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании "КазАвтоЖол", в 21:30 в регионе вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" с 970 по 1135 километры (от Караганды до границы Павлодарской области).

Ориентировочное открытие дороги - 21 ноября в 8:00.

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