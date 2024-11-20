Движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области

Непогода стала причиной ограничения движение по одной из дорог на территории Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании "КазАвтоЖол", в 21:30 в регионе вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" с 970 по 1135 километры (от Караганды до границы Павлодарской области).

Ориентировочное открытие дороги - 21 ноября в 8:00.