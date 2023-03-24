Движение ограничили на трассе в Акмолинской области

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Погода ухудшилась в Акмолинской области. Из-за этого движение ограничили по одной из республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

"Из-за ограничения видимости и густого тумана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Екатеринбург-Алматы" с 917 по 1003 километры, участок от посёлка Жаксы до Атбасара", - говорится в сообщении.