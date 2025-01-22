В связи с ухудшением погодных условий на нескольких участках республиканских трасс введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай закрыты участки дорог "Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар - граница РФ" км 756-906 - от Семея до села Калбатау; "Усть-Каменогорск - Семей" км 103-198 - от границы Восточно-Казахстанской области до Семея.

В Восточно-Казахстанской области - участок дороги "Усть-Каменогорск - Семей" км 10-103 - от села Герасимовка до границы. области Абай.

Ориентировочное время открытия дорог - 22 января в 20:00.