Движение ограничили на трассах в двух регионах Казахстана
Разыгралась непогода.
Сегодня, 01:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
103Фото: baigenews.kz
Оперативную информацию об ограничении движения на дорогах республиканского значения представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
Из-за ухудшения погодных условий закрыт проезд для всех видов транспорта по двум участкам трассы "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ".
В Акмолинской области ограничение действует с 856 по 915 километры дороги - от границы СКО до посёлка Жаксы. В Северо-Казахстанской области - с 846 по 856 километры - граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт.
Ориентировочное время открытия дороги - 25 февраля в 8:00.
Самое читаемое
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы