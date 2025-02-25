Оперативную информацию об ограничении движения на дорогах республиканского значения представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Из-за ухудшения погодных условий закрыт проезд для всех видов транспорта по двум участкам трассы "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ".

В Акмолинской области ограничение действует с 856 по 915 километры дороги - от границы СКО до посёлка Жаксы. В Северо-Казахстанской области - с 846 по 856 километры - граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт.

Ориентировочное время открытия дороги - 25 февраля в 8:00.