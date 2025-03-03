Из-за ухудшения погодных условий ограничено движение на трассах в Алматинской и Кызылординской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.



Для грузового и общественного транспорта закрыт проезд по участку дороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау" - между посёлками Туздыбастау и Бескайнар в Алматинской области.

Ориентировочное время открытие дороги - 4 марта в 12:00.

Ограничение для всех видов транспорта действует также на участке дороги "Кокпек-Кеген-граница Кыргызстана" (от села Кокпек до села Кеген) в Алматинской области.

Ориентировочное время открытия дороги - 4 марта в 6:00.



Также для всех видов автотранспорта ограничено движение по участку республиканской трассы в "Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР" с 1474 по 2046 километры - от села Айтеке би до посёлка Бесарык.

Открыть дорогу планируют 4 марта в 6:00.