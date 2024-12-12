Непогода стала причиной ограничения движения на дорогах республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области проезд для грузового и общественного транспорта закрыт на участке трассы "Самара-Шымкент", с 526 по 702 километры (граница ЗКО – посёлок Маржанбулак).

В Западно-Казахстанской области на той же трассе ограничение введено с 266 по 526 километры, от посёлка Подстепное до границы Актюбинской области.