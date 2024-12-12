Движение ограничили на трассах в Актюбинской области и ЗКО
Закрыто более 430 километров дорог.
Сегодня, 22:56
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Сегодня, 22:56Сегодня, 22:56
106Фото: КазАвтоЖол
Непогода стала причиной ограничения движения на дорогах республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области проезд для грузового и общественного транспорта закрыт на участке трассы "Самара-Шымкент", с 526 по 702 километры (граница ЗКО – посёлок Маржанбулак).
В Западно-Казахстанской области на той же трассе ограничение введено с 266 по 526 километры, от посёлка Подстепное до границы Актюбинской области.
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