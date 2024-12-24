Водителям в Восточно-Казахстанской области сообщили об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz.

"24 декабря 2024 года в 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановкие ключи", км 46-66 (участок с. Северное - г. Серебрянск)", - говорится в сообщении.