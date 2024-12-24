Движение ограничили на одной из автодорог в ВКО
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 08:59
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Сегодня, 08:59Сегодня, 08:59
92Фото: pixabay.com
Водителям в Восточно-Казахстанской области сообщили об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz.
"24 декабря 2024 года в 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановкие ключи", км 46-66 (участок с. Северное - г. Серебрянск)", - говорится в сообщении.
Планируемое открытие движения – 24 декабря 2024 года в 14:00.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - добавили в "КазАвтоЖоле".
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в ЗКО.
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