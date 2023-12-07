Движение ограничили на 14 участках автодорог в СКО
Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41Сегодня, 19:41
133Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Северо-Казахстанской области ввели ограничение движения для общественного и дизельного транспорта на 14 участках автомобильных дорог из-за резкого похолодания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Служба спасения через мобильное приложение Darmen распространила список участков дорог:
- М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через Костанай, Астана, Караганда" (от границы Костанайской до границы Акмолинской области);
- М-51 "Граница РФ (на Челябинск) – граница РФ (на Новосибирск, через Петропавловск, Омск" (от границы РФ на Челябинск до Петропавловска, от Петропавловска до границы РФ на Новосибирск);
- А-1 "Астана – Петропавловск, через Кокшетау" (от границы Акмолинской области до села Бесколь);
- А-12 "Петропавловск – Соколовка – граница РФ (на Ишим)" (от города Петропавловск до границы РФ на Ишим);
- А-13 "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (на Омск)" (от границы Акмолинской области до границы РФ на Омск);
- А-16 "Жезказган – Петропавловск, через Аркалык" (от границы Акмолинской области до села Бесколь);
- А-21 "Мамлютка - Костанай" (от города Мамлютка до границы Костанайской области);
- Р-11 "Кокшетау - Рузаевка" (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);
- Р-28 "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" (от села Саумауколь до мемориального комплекса);
- Р-57 "Петерфельд - Архангельск – Новокаменка - А-16 "Жезказган - Петропавловск" (от села Петерфельд до а/д А-16);
- Р-58 "Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы - Рощинское" (от города Булаево до села Рощинское);
- Р-59 "Рощинское – Корнеевка - Волошинка" (от села Рощинское до села Волошинка);
- Р-60 "Волошинка – Сергеевка - Тимирязево" (от села Волошинка до села Тимирязево);
- Р-61 "Тимирязево-Сарыколь - граница области" (от села Тимирязево до границы области).
Кроме того, закрыты выезды из Астаны для грузового и общественного транспорта.
В связи с усилением морозов спасатели дали рекомендации казахстанцам.
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