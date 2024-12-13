  • 13 Декабря, 23:03
  • BAIGENEWS

Движение ограничили до утра на трассе в Актюбинской области

Проезд закрыт для грузового и общественного транспорта.

Сегодня, 20:58
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: КазАвтоЖол

Об ограничении автомобильного движения в Актюбинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz

"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" с 526 по 710 километры - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак", - говорится в сообщении.

Планируемое открытие движения – 14 декабря в 7:00.

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