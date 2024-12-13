Об ограничении автомобильного движения в Актюбинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" с 526 по 710 километры - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак", - говорится в сообщении.