Движение ограничили до утра на трассе в Актюбинской области
Проезд закрыт для грузового и общественного транспорта.
Сегодня, 20:58
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Сегодня, 20:58Сегодня, 20:58
196Фото: КазАвтоЖол
Об ограничении автомобильного движения в Актюбинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги республиканского значения "Самара-Шымкент" с 526 по 710 километры - от границы ЗКО до посёлка Маржанбулак", - говорится в сообщении.
Планируемое открытие движения – 14 декабря в 7:00.
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