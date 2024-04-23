Движение ограничено на восьми трассах в Казахстане

О ситуации на дорогах республиканского значения отчитались в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 18:00 зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырёх дорогах общей протяжённостью 4 300 метров в двух областях (Костанайской и СКО).

Ограничение движения распространяется на восемь трасс республиканского значения в Актюбинской, Атырауской, Костанайской областях и СКО общей протяжённостью 463 километра.

На республиканских дорогах задействовано 765 единиц техники и 1 922 человек.