Движение ограничено на восьми трассах в Казахстане
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
63Фото: primeminister.kz
О ситуации на дорогах республиканского значения отчитались в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 18:00 зафиксированы переливы талых вод через проезжую часть на четырёх дорогах общей протяжённостью 4 300 метров в двух областях (Костанайской и СКО).
Ограничение движения распространяется на восемь трасс республиканского значения в Актюбинской, Атырауской, Костанайской областях и СКО общей протяжённостью 463 километра.
На республиканских дорогах задействовано 765 единиц техники и 1 922 человек.
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