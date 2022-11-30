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Иллюстративное фото Сегодня, 21:56
206
Сегодня, 21:56
206
Фото: Иллюстративное фото

Движение ограничено на трассе в Кызылординской области

Из-за ухудшения погоды остановлено движение транспорта по трассе в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В 20:45 из-за идущего дождя со снегом введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Самара-Шымкент" с 1803 по 1912 километры. Это участок от Кызылорда до села Байгекум", - предупредили в компании.

Ранее синоптики сообщили о том, какой будет погода 1 декабря в Казахстане.

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#непогода #трасса #Кызылординская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:56
206
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