В связи с ухудшением погодных условий 11 марта 2025 года в нескольких областях введены ограничения на движение всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Акмолинская область:

Закрыто движение на участке автодороги "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ", с километражом 856-917, в районе границы с Северо-Казахстанской областью и п. Жаксы.

Карагандинская область:

На трассе "Астана-Караганда-Алматы", км 1505-1610, ограничено движение в районе села Атамекен и посёлка Аксу-Аюлы.

Костанайская область:

Проблемы с движением также наблюдаются на автодороге "Жезказган-Аркалык-Петропавловск", км 252-340, в районе границы с Улытауской областью и города Аркалык.

Северо-Казахстанская область:

Ограничения введены на участке автодороги "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница с РФ", км 795-856, между сёлами Рузаевка и границей с Акмолинской областью.

Улытауская область:

На дороге "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" также ограничено движение в районе села Улытау и границы с Костанайской областью (км 137-252).

К слову, для обеспечения безопасности и содержания дорог в условиях неблагоприятных метеоусловий задействовано 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов.

В МЧС напомнили, что в связи с непогодой в стране водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.