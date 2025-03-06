Движение ограничено на 14 республиканских трассах в Казахстане
Для содержания дорог задействованы 641 единицы спецтехники и 1612 специалистов.
Сегодня, 19:47
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Сегодня, 19:47Сегодня, 19:47
95Фото: pxhere.com
По состоянию на 19:00 на 14 республиканских автомобильных дорогах в шести областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
- дорога "Астана-Караганда-Алматы" км. 1291-1353, участок ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области;
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 35-51, участок от посёлка Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.
Атырауская область - дорога "Атырау-Уральск" км. 5-62 - от Атырау до села Махамбет.
Карагандинская область:
- перекрыты участки трассы "Астана-Караганда-Алматы":
- км. 1610-1855, Аксу-Аюлы - Балхаш;
- км. 1505-1610, Атамекен - Аксу-Аюлы;
- км. 1353-1426, граница Акмолинской области-ПВП Темиртау;
- км. 1426-1457, ПВП Темиртау-Караганды.
- автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты":
- км. 788-906, граница области Улытау-Топар;
- км. 970-1135, Караганда-граница Павлодарской области.
- "Темиртау-Актау-Бастау" км. 0-53, участок от Темиртау до посёлка Бастау.
- "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км. 17-217, Караганда - Каркаралы.
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км. 51-266, граница Акмолинской области - Темиртау.
- "Акчатау-Агадырь-Ортау" км. 0-180, посёлок Акчатау - граница области Улытау.
Костанайская область - дорога "Жезказган-Аркалык-Петропавловск" км. 252-340 - от границы области Улытау до Аркалыка.
Павлодарская область - дорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км. 1135-1206 - от границы Карагандинской области до Шидерты.
Область Улытау:
- "Жезказган-Аркалык-Петропавловск":
- км. 137-252, село Улытау - граница Костанайской области;
- км. 37-137, Сатпаев - село Улытау.
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты":
- км. 756-788, Жанаарка - граница Карагандинской области;
- км. 433-756, Жезказган - Жанаарка.
- "Акчатау-Агадырь-Ортау-автомобильная дорога "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты" км. 180-195 - граница Карагандинской области - до автодороги KAZ14.
Для содержания дорог задействованы 641 единицы спецтехники и 1612 специалистов.
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