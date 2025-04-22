Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало работы по среднему ремонту улицы Коктал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны. С 22 по 26 апреля будет полностью перекрыт участок от проспекта Н.Тлендиева до улицы Окжетпес. В связи с этим движение будет перенаправлено на прилегающие улицы, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, ремонт затронет и улицу К. Байсеитовой: на участке от улицы Фахт бен Абдул Азиз до улицы Талапкерская движение будет частично ограничено с 22 по 29 апреля. Чтобы избежать неудобств, на этих участках будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Городские власти просят всех водителей и пешеходов проявить внимание к изменениям в организации движения, чтобы минимизировать возможные заторы и обеспечить безопасность на дорогах.