Движение ограничат на одной из самых оживлённых улиц Алматы

В акимате Алматы сообщили, что в ночь с 29 на 30 ноября, с 00:00 до 23:00 1 декабря, по ул. Жандосова на пересечении с ул. Пролетарской частично будет ограничено движение авотранспорта. Это связано с прокладкой канализационных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.

"Объезд участка будет осуществляться по ул. Яссауи и ул. Центральная в северо-западном направлении, в юго-западном направлении - по ул. Шаймерденова, ул. Ыкылас, ул. Дауленова", - отметили в акимате Алматы.

На этом участке ведутся строительные работы по прокладке канализационных сетей по проекту "Строительство магистральных канализационных сетей юго-восточной части мкр Карагайлы Наурызбайского района". Предусмотрено 6,5 км магистральной канализационной сети для 40 тысяч жителей Наурызбайского района.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения г. Алматы.

Ранее стало известно, как продвигается строительство железнодорожной ветки в обход Алматы.