Движение на участке кольца "Жулдыз" частично перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту полотна на участке кольца "Жулдыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Движение будет перекрыто частично согласно схеме с 21:00 1 августа до 7:00 2 августа.

Транспорт сможет проехать по левой стороне кольца в обоих направлениях.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.