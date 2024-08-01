Движение на участке кольца "Жулдыз" частично перекроют в Астане
Сегодня, 16:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:51Сегодня, 16:51
107Фото: baigenews.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту полотна на участке кольца "Жулдыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
Движение будет перекрыто частично согласно схеме с 21:00 1 августа до 7:00 2 августа.
Транспорт сможет проехать по левой стороне кольца в обоих направлениях.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения.
Самое читаемое
- Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет
- Убийство супругов-пенсионеров в Алматы: соседи рассказали обстоятельства ЧП
- Спикер Сената принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
- Где и когда пройдут школьные ярмарки в Астане
- Начальника ДП Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях