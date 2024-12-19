19 декабря в 06:00 открыли движение на нескольких республиканских автодорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Актюбинской области: участок автодороги Самара - Шымкент км 526-702 (граница ЗКО – п. Маржанбулак). На участке автодороги "Актобе - Мартук - гр.РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" - гр. РФ); на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 776-1240 (г.Актобе - гр.Кызылординской области). на участке автодороги Актобе-Атырау-гр.РФ км 12-250 (г.Актобе - с.Карауылгельды).

Западно-Казахстанская область: участок автодороги Самара-Шымкент км 272-526 (п. Барбастау - граница Актюбинской области).

Кызылординская область: на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 1240-1357 (гр. Актюбинской области - г. Аральск).