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Движение на республиканских и областных автодорогах частично закрыли в Казахстане

Сегодня, 16:12
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: Baigenews.kz

В Казахстане из-за погодных условий на 6-ти участках автодорог республиканского значения и 5-ти участках областного значения закрыли движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

По данным АО "НК КазАвтоЖол" из-за погодных условий (метель, ограниченная видимость, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6-ти участках автодорог республиканского значения и 5-ти участках областного значения в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Казгидромет сообщает о штормовых предупреждениях практически во всех областях Казахстана.

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