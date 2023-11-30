Движение на республиканских и областных автодорогах частично закрыли в Казахстане
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
89Фото: Baigenews.kz
В Казахстане из-за погодных условий на 6-ти участках автодорог республиканского значения и 5-ти участках областного значения закрыли движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
По данным АО "НК КазАвтоЖол" из-за погодных условий (метель, ограниченная видимость, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6-ти участках автодорог республиканского значения и 5-ти участках областного значения в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
Казгидромет сообщает о штормовых предупреждениях практически во всех областях Казахстана.
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