Движение на оживлённом проспекте перекроют в Алматы

В Алматы на время ремонтных работ на теплосетях частично ограничат проезд по проспекту Алтынсарина, передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:00 27 сентября до 8:00 28 сентября движение транспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении", - сообщили в компании "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводят для безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей к отопительному сезону.