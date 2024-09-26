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Движение на оживлённом проспекте перекроют в Алматы

Сегодня, 18:32
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: baigenews.kz

В Алматы на время ремонтных работ на теплосетях частично ограничат проезд по проспекту Алтынсарина, передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:00 27 сентября до 8:00 28 сентября движение транспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении", - сообщили в компании "Алматинские тепловые сети".

Временные ограничения вводят для безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках подготовки сетей к отопительному сезону.

 

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