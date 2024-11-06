  • 6 Ноября, 15:21
  • BAIGENEWS

Движение на одной из главных автодорог ограничивают в Жамбылской области

Сегодня, 14:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Алматинской области Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
106
Фото: ДЧС Алматинской области

Водителям в Жамбылской области объявили об ограничении движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".

"6 ноября 2024 года с 16:00 до 04:00 7 ноября 2024 года в Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент – Термез (535–593 км – участок от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", - говорится в обращении к населению региона.

Ранее сообщалось, что снегопады, метели и резкое похолодание ожидаются в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх