Движение на 55 участках автодорог ограничили в Казахстане

Из-за погодных условий в Казахстане ограничили движение на 55 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 10.00 ч. 12 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 55 участках автодорог республиканского значения в 12 областях", - сообщили в "КазАвтоЖол".

На автодорогах республиканского значения задействовано 451 ед. техники, 907 человек и затрачено порядка 1108 м3 противогололедного материала.