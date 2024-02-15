Движение на 22 участках республиканских дорог закрыли в Казахстане

В связи с ухудшением погодных условий в 11 областях Казахстана закрыли движение для транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 12.00 ч. 15 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 22 участках автодорог республиканского значения в 11 областях", - говорится в сообщении.

Область Абай – 3 участка (219 км)

Актюбинская область – 2 участка (395 км)

Алматинская область – 1 участок (84 км)

Восточно-Казахстанская область – 6 участков (418 км)

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

Область Жетысу – 1 участок (100 км)

Костанайская область – 1 участок (83 км)

Кызылординская область – 1 участка (815 км)

Северо-Казахстанская область – 2 участка (249 км)

Туркестанская область – 2 участка (283 км)

область Улытау – 2 участка (438 км)

На автодорогах республиканского значения задействовано 666 единиц техники и 1475 человек.