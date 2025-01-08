Движение через новый перевал Кордай перекрыли в Жамбылской области
Причиной стала непогода.
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
95Фото: baigenews.kz
О введении ограничения движения транспорта в Жамбылской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
C 20:00 в связи с ухудшением погодных условий на участке дороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" (Новый перевал Кордай) c 159 по 238 километры (от села Отар до села Кайнар) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 10:00.
Пока же движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.
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