О введении ограничения движения транспорта в Жамбылской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.



C 20:00 в связи с ухудшением погодных условий на участке дороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" (Новый перевал Кордай) c 159 по 238 километры (от села Отар до села Кайнар) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 10:00.

Пока же движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.