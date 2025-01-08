  • 8 Января, 20:53
  • BAIGENEWS

Движение через новый перевал Кордай перекрыли в Жамбылской области

Причиной стала непогода.

Сегодня, 20:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09
95
Фото: baigenews.kz

О введении ограничения движения транспорта в Жамбылской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
    
C 20:00 в связи с ухудшением погодных условий на участке дороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" (Новый перевал Кордай) c 159 по 238 километры (от села Отар до села Кайнар) вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 10:00. 

Пока же движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай.

 

Самое читаемое

Наверх