На западе Казахстана ввели новые меры по ограничению движения, передаёт BaigeNews.kz.

"13 января 2025 года с 22:30 в области Западно-Казахстанской в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Актобе-Уральск-гр.Рф (п/п Сырым)", км 195-248 (пост ГАИ-гр.РФ), вводится ограничения движения для всех видов видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия 14.01.2025г. 06:00.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖол".

Напомним, ранее сообщалось, что водителям на западе Казахстана сообщили об ограничении движения.