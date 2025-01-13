Движение автотранспорта ограничили в ЗКО
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40Сегодня, 22:40
46Фото: 76.ru
На западе Казахстана ввели новые меры по ограничению движения, передаёт BaigeNews.kz.
"13 января 2025 года с 22:30 в области Западно-Казахстанской в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Актобе-Уральск-гр.Рф (п/п Сырым)", км 195-248 (пост ГАИ-гр.РФ), вводится ограничения движения для всех видов видов автотранспорта", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия 14.01.2025г. 06:00.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в "КазАвтоЖол".
Напомним, ранее сообщалось, что водителям на западе Казахстана сообщили об ограничении движения.
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