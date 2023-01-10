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Движение автомобилей ограничили на трассах в Карагандинской области Вчера, 20:02
396
Вчера, 20:02
396

Движение автомобилей ограничили на трассах в Карагандинской области

Восемь участков дорог республиканского значения перекрыты в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  "КазАвтоЖол".

Из-за сильного мороза с 20:00 ограничено движение для общественного и дизельного автотранспорта на участках трасс:

1. "Екатеринбург - Алматы" (1353-1426 км, ст.Анар – до Темиртау);
2. "Екатеринбург - Алматы" (1426-1446 км, ПВП Темиртау – до Темиртау);
3. "Кызылорда - Павлодар" (762 - 906 км, Атасу - Топар);
4. "Екатеринбург - Алматы" (1492-2005 км, Караганда  – граница с Жамбылской областью);
5. "Кызылорда-Павлодар" (967 - 1135 км, Караганда - граница Павлодарской области);
6. "Нур-Султан – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" (51-266 км, граница Акмолинской области – Темиртау);
7. "Караганда-Аягоз-Бугаз" (17 - 320 км, Караганда – граница Абайской области);
8. "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара" (231 - 324 км, граница Павлодарской области - Ботакара).

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#трасса #непогода #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 20:02
396
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