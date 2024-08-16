Движение авто по кольцу "Астана Жулдызы" ограничат в столице
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В Астане на период 17-19 августа частично ограничат движение автотранспорта по кольцу "Астана Жулдызы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Это связано с проведением ремонта дорожного полотна.
Движение транспорта будет обеспечено в обоих направлениях согласно приложенной схеме.
Кольцо "Астана Жулдызы" – укладка верхнего слоя с 17 августа по 18 августа:
- пр.Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца "Астана Жулдызы";
- пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца "Астана Жулдызы".
Кольцо "Астана Жулдызы" – укладка верхнего слоя с 18 августа по 19 августа:
- пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца "Астана Жулдызы";
- от транспортной развязки по юго-западному обходу Астаны до кольца "Астана Жулдызы" (со стороны города Косшы).
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршрут в целях исключения заторов на дорогах.
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