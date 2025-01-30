В 17:00 в связи c ухудшением погодных условий на нескольких участках республиканской трассы "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" ввели ограничение движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В области Абай перекрыт проезд от села Калбатау до границы ВКО. В Восточно-Казахстанской области - от границы области Абай до села Уланское.

Ориентировочное время открытия дороги - 31 января в 8:00.