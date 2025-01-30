Движение авто ограничили на трассах в ВКО и области Абай
Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле".
Сегодня, 17:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:53Сегодня, 17:53
84Фото: baigenews.kz
В 17:00 в связи c ухудшением погодных условий на нескольких участках республиканской трассы "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" ввели ограничение движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В области Абай перекрыт проезд от села Калбатау до границы ВКО. В Восточно-Казахстанской области - от границы области Абай до села Уланское.
Ориентировочное время открытия дороги - 31 января в 8:00.
Самое читаемое
- 220 компаний в Шымкенте нарушали пенсионные права работников
- Михаил Мишустин прибыл в Астану
- Нейросеть нашла ошибки в проекте ЛРТ в Астане и дала свои предложения
- Дархана Ахмед-Заки освободили от должности вице-министра науки
- Драка между прокурорами и налоговиками в Атырау: Один из участников в коме