Движение 12 пригородных маршрутов приостановили в Астане

Из-за морозов в Астане временно приостановлено движение 12 пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Речь идёт о маршрутах №№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329. Их курсирование приостановлено из-за понижения температуры воздуха. Остальные пригородные маршруты на линии, уточнили в CTS.

Ранее в транспортной компании сообщили, что 9 декабря в Астане запустят новый автобусный маршрут № 85, который свяжет жилые массивы "Кирпичный" и "Өндіріс".

Из-за ухудшения погоды и низкой температуры воздуха до минус 35-38 градусов на 54 участках дорог республиканского значения в семи областях ввели ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта.

В предстоящие три дня на большей части Казахстана ожидается морозная погода без осадков. На северо-западе страны прогнозируют до -20-37 мороза, а на крайнем севере страны столбик термометра может опуститься до отметки -46 градусов.