Двигатель задымился под одним из вагонов пассажирского поезда в СКО
В поезде находились 35 человек, никто не пострадал.
Сегодня, 22:33
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Сегодня, 22:33Сегодня, 22:33
71Фото: МЧС РК
На станции Кандратовка в Кызылжарском районе СКО произошло задымление под пассажирским электропоездом маршрута "Петухово РФ - Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности пожарных дым на вагоны не распространился. Причина – возгорание двигателя колеса в одном из вагонов. Пожарные быстро подали водяной ствол под рельсами в сторону колеса, предотвратив дальнейшее распространение огня. Эвакуация людей не понадобилась", — говорится в сообщении.
Пожар потушили в кратчайшие сроки, и в данный момент проводится охлаждение двигателя, уточнили в МЧС.
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