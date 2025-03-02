На станции Кандратовка в Кызылжарском районе СКО произошло задымление под пассажирским электропоездом маршрута "Петухово РФ - Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности пожарных дым на вагоны не распространился. Причина – возгорание двигателя колеса в одном из вагонов. Пожарные быстро подали водяной ствол под рельсами в сторону колеса, предотвратив дальнейшее распространение огня. Эвакуация людей не понадобилась", — говорится в сообщении.

Пожар потушили в кратчайшие сроки, и в данный момент проводится охлаждение двигателя, уточнили в МЧС.