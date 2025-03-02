  • 2 Марта, 22:57
  • BAIGENEWS

Двигатель задымился под одним из вагонов пассажирского поезда в СКО

В поезде находились 35 человек, никто не пострадал.

Сегодня, 22:33
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:33
Сегодня, 22:33
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Фото: МЧС РК

На станции Кандратовка в Кызылжарском районе СКО произошло задымление под пассажирским электропоездом маршрута "Петухово РФ - Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"В поезде находились 35 человек, но благодаря оперативности пожарных дым на вагоны не распространился. Причина – возгорание двигателя колеса в одном из вагонов. Пожарные быстро подали водяной ствол под рельсами в сторону колеса, предотвратив дальнейшее распространение огня. Эвакуация людей не понадобилась", — говорится в сообщении.

Задымление вагона в СКО

Пожар потушили в кратчайшие сроки, и в данный момент проводится охлаждение двигателя, уточнили в МЧС.

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