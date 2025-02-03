Двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета в США
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
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Пассажиры самолета американской авиакомпании United Airlines, который должен был отправиться из Хьюстона в Нью-Йорк, были эвакуированы после того, как самолет загорелся во время взлета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой нателеканал Fox 26.
"О пострадавших не сообщается. 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении
Уточняется, во время взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем. Пассажиры из иллюминаторов заметили воспламенение в районе крыла. Специалисты начали расследование причин инцидента.
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