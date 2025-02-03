"О пострадавших не сообщается. 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении

Уточняется, во время взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем. Пассажиры из иллюминаторов заметили воспламенение в районе крыла. Специалисты начали расследование причин инцидента.