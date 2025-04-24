В Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Әзірет Сұлтан" представлена резная деревянная дверь из помещения Кабирхана мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Сотрудники музея рассказали посетителям о процессе реставрации, поделились деталями восстановительных работ, а также объяснили смысл надписей, выгравированных на двери, передаёт BaigeNews.kz.

С 2018 года в течение двух лет проводилось научное исследование, которое показало, что священная дверь, сохранившаяся с XIV века, начала разрушаться изнутри под действием вредителей, что привело её в аварийное состояние. В 2021 году дверь отправили в лабораторию для проведения реставрационно-консервационных работ.

В проекте использовались современные технологии: 3D-сканирование, рентгенография и нейтронная томография. В результате пятилетней кропотливой работы, выполненной с высочайшей аккуратностью, дверь очищена от вековой пыли и вредителей, повреждённые участки восстановлены. Это позволило обеспечить сохранность экспоната, а также расшифровать ранее нечитаемые надписи.

После реставрации дверь из Кабирханы возвращена в Туркестан и выставлена в экспозиции Музея редких экспонатов Национального историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан".