10 медалей, включая две золотые, завоевали юные шахматисты Казахстана в Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.



Чемпионат мира по рапиду и блицу среди молодёжи U14–U18 проходил в 14 по 16 декабря в ороде Терме Чатеж. Два золота завоевали юные шахматисты Казахстана Елназ Калиахмет и Даниял Сапенов.

В чемпионате мира приняли участие более 320 юных шахматистов из 36 стран. Среди участников один гроссмейстер (GM), четыре международных мастера (IM), один международный мастер среди женщин (WIM), 37 мастеров ФИДЕ (FM) и 15 мастеров ФИДЕ среди женщин (WFM).

Казахстанская федерация шахмат была представлена 16 юными шахматистами. Больше заявлено лишь хозяевами чемпионата (115) и хорватами (33), поляками (22) и словаками (19).

14–15 декабря участники разыграли награды в рапиде 15+10, сыграв 11 туров по швейцарской системе.