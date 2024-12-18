Две золотые медали завоевали на ЧМ юные шахматисты Казахстана
Всего Казахстан смог завоевать здесь 10 медалей.
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10 медалей, включая две золотые, завоевали юные шахматисты Казахстана в Словении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Чемпионат мира по рапиду и блицу среди молодёжи U14–U18 проходил в 14 по 16 декабря в ороде Терме Чатеж. Два золота завоевали юные шахматисты Казахстана Елназ Калиахмет и Даниял Сапенов.
В чемпионате мира приняли участие более 320 юных шахматистов из 36 стран. Среди участников один гроссмейстер (GM), четыре международных мастера (IM), один международный мастер среди женщин (WIM), 37 мастеров ФИДЕ (FM) и 15 мастеров ФИДЕ среди женщин (WFM).
Казахстанская федерация шахмат была представлена 16 юными шахматистами. Больше заявлено лишь хозяевами чемпионата (115) и хорватами (33), поляками (22) и словаками (19).
14–15 декабря участники разыграли награды в рапиде 15+10, сыграв 11 туров по швейцарской системе.
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