В Усть-Каменогорске конфликт в ресторане вылился в судебное разбирательство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.



Как указывается в материалах городского суда №2, молодая жительница областного центра в апреле прошлого года отдыхала в ресторане в компании друзей. К их столику подошла подвыпившая дама, которая нашла повод, чтобы вступить с компанией в перепалку. Вскоре разгорячённый тон общения перешёл в прямые оскорбления сидевших за столом. Персонал ресторана не смог утихомирить пьяную клиентку.

Не собираясь и далее терпеть унижение, молодая женщина вскочила с места и толкнула на пол зачинщицу конфликта. В итоге для последней вызвали карету скорой помощи. В стационаре у неё установили закрытый перелом ноги со смещением. Ей пришлось сделать операцию, а потом она долго лечилась.

Молодая женщина, которая толкнула потерпевшую, предстала перед судом. Ранее она не имела приводов в полицию. К тому же, является матерью ребёнка с особыми образовательными потребностями. Жертва пыталась доказать, что противница искалечила её без повода.

Суд обязал ответчицу выплатить штраф в размере 73 840 тенге и компенсацию истцу в размере 300 тысяч тенге.