Две жительницы ВКО встретились в суде после конфликта в ресторане
Одна из них получила травму и перенесла операцию.
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В Усть-Каменогорске конфликт в ресторане вылился в судебное разбирательство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.
Как указывается в материалах городского суда №2, молодая жительница областного центра в апреле прошлого года отдыхала в ресторане в компании друзей. К их столику подошла подвыпившая дама, которая нашла повод, чтобы вступить с компанией в перепалку. Вскоре разгорячённый тон общения перешёл в прямые оскорбления сидевших за столом. Персонал ресторана не смог утихомирить пьяную клиентку.
Не собираясь и далее терпеть унижение, молодая женщина вскочила с места и толкнула на пол зачинщицу конфликта. В итоге для последней вызвали карету скорой помощи. В стационаре у неё установили закрытый перелом ноги со смещением. Ей пришлось сделать операцию, а потом она долго лечилась.
Молодая женщина, которая толкнула потерпевшую, предстала перед судом. Ранее она не имела приводов в полицию. К тому же, является матерью ребёнка с особыми образовательными потребностями. Жертва пыталась доказать, что противница искалечила её без повода.
Суд обязал ответчицу выплатить штраф в размере 73 840 тенге и компенсацию истцу в размере 300 тысяч тенге.
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