Две женщины заблудились в густом тумане в горах Алматы
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
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Две туристки в возрасте 37-44 лет поднялись на пик Советов в горах Заилийского Алатау, но отстали от своей группы. Искать заблудившихся женщин пришлось спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На спуске поднялся густой туман, туристки заблудились. На вершине горы они смогли поймать сотовую связь и вызвали спасателей. Оперативная группа РОСО МЧС в тумане в течение двух часов благодаря профессиональным знаниям местности обнаружила потерявшихся женщин", — говорится в сообщении.
Заблудившихся осмотрели и спустили к лагерю, где их ждали остальные туристы.
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