Две улицы в Астане перекрыли из-за ремонта

Фото: inproperstyle/pixabay

Участки двух улиц временно закрыты в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по улицам Московская и Валиханова.

"В связи с проведением дорожно-строительных работ с 24 по 26 июня этого года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Московская на участке от проспекта Н.Тлендиева до улицы Бекетай. Также с 24 по 26 июня полностью перекрыто движение по улице Ш.Валиханова от улицы А.Иманова до улицы Кравцова", — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.