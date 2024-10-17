Две улицы перекроют в Алматы на выходных

Движение транспорта ограничат на участках улиц Шаляпина и Момышулы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"С 6:00 19 октября до 6:00 21 октября для проведения строительно-монтажных работ по врезке в существующий колодец канализационных сетей по улице Шаляпина временно будет ограничено движение на следующих участках: в западном направлении по улице Шаляпина от улицы Бауыржана Момышулы до улицы Яссауи; в южном направлении по улице Бауыржана Момышулы от улицы Шаляпина до улицы Аманжол", - сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

В связи с перекрытием временно будут изменены схемы движения четырёх маршрутов - №4, 15, 137 и 226. Объезд указанного участка будет осуществляться по проспекту Абая.