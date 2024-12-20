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Две улицы Астаны могут стать односторонними

О проекте рассказал аким города.

Сегодня, 21:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: baigenews.kz

Осенью 2025 года улицы Туркестан и Акмешит могут сделать односторонними в Астане. Об этом сообщил аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам градоначальника, разрабатывается схема запуска одностороннего движения. 

“Это возможно вокруг линейного парка. При движении с юга на север по улице Туркестан левая сторона идёт вдоль парка, поэтому правостороннее движение в сторону Байтерека возможно. Это нормально. И остановки будут справа, там, где есть жилая и коммерческая застройка. А Акмешит будет в обратную сторону односторонняя”, - сказал Женис Касымбек. 

При этом никаких возражений от населения не будет, утверждает аким. Ведь движение будет идти вдоль застройки и против линейного парка. Такая практика давно применяется во многих крупных городах мира. 

По словам Касымбека, улица Акмешит будет односторонней, начинается с Ботанического сада, улица Туркестан рассматривается односторонней, начиная с ЭКСПО. 

Расчеты показывают, что благодаря этому решению улицы Туркестан и Акмешит будут значительно разгружены. 

“Мы планируем зимой полностью рассмотреть все варианты и к весне принять решение. Если это решение будет принято, то до начала учебного года, возможно, мы введём одностороннее параллельное движение по Туркестан и Акмешит”, - сказал аким города.

Кроме того, акимат Астаны планирует в 2025 году заняться благоустройством улицы Сауран. Местами её расширят, добавят повороты направо. Это должно значительно разгрузить движение по улице Туркестан.

Также в следующем году запланировано расширение на два ряда улицы Алихана Бокейханова. В этом случае часть потока с вечно забитого проспекта Мангилик ел должна уйти в ту сторону. 

Аким пообещал, что в следующем году полностью завершится строительство улицы Бухар жырау.

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