Осенью 2025 года улицы Туркестан и Акмешит могут сделать односторонними в Астане. Об этом сообщил аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам градоначальника, разрабатывается схема запуска одностороннего движения.

“Это возможно вокруг линейного парка. При движении с юга на север по улице Туркестан левая сторона идёт вдоль парка, поэтому правостороннее движение в сторону Байтерека возможно. Это нормально. И остановки будут справа, там, где есть жилая и коммерческая застройка. А Акмешит будет в обратную сторону односторонняя”, - сказал Женис Касымбек.

При этом никаких возражений от населения не будет, утверждает аким. Ведь движение будет идти вдоль застройки и против линейного парка. Такая практика давно применяется во многих крупных городах мира.

По словам Касымбека, улица Акмешит будет односторонней, начинается с Ботанического сада, улица Туркестан рассматривается односторонней, начиная с ЭКСПО.

Расчеты показывают, что благодаря этому решению улицы Туркестан и Акмешит будут значительно разгружены.

“Мы планируем зимой полностью рассмотреть все варианты и к весне принять решение. Если это решение будет принято, то до начала учебного года, возможно, мы введём одностороннее параллельное движение по Туркестан и Акмешит”, - сказал аким города.

Кроме того, акимат Астаны планирует в 2025 году заняться благоустройством улицы Сауран. Местами её расширят, добавят повороты направо. Это должно значительно разгрузить движение по улице Туркестан.

Также в следующем году запланировано расширение на два ряда улицы Алихана Бокейханова. В этом случае часть потока с вечно забитого проспекта Мангилик ел должна уйти в ту сторону.

Аким пообещал, что в следующем году полностью завершится строительство улицы Бухар жырау.