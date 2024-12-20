Две улицы Астаны могут стать односторонними
О проекте рассказал аким города.
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Осенью 2025 года улицы Туркестан и Акмешит могут сделать односторонними в Астане. Об этом сообщил аким Женис Касымбек на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам градоначальника, разрабатывается схема запуска одностороннего движения.
“Это возможно вокруг линейного парка. При движении с юга на север по улице Туркестан левая сторона идёт вдоль парка, поэтому правостороннее движение в сторону Байтерека возможно. Это нормально. И остановки будут справа, там, где есть жилая и коммерческая застройка. А Акмешит будет в обратную сторону односторонняя”, - сказал Женис Касымбек.
При этом никаких возражений от населения не будет, утверждает аким. Ведь движение будет идти вдоль застройки и против линейного парка. Такая практика давно применяется во многих крупных городах мира.
По словам Касымбека, улица Акмешит будет односторонней, начинается с Ботанического сада, улица Туркестан рассматривается односторонней, начиная с ЭКСПО.
Расчеты показывают, что благодаря этому решению улицы Туркестан и Акмешит будут значительно разгружены.
“Мы планируем зимой полностью рассмотреть все варианты и к весне принять решение. Если это решение будет принято, то до начала учебного года, возможно, мы введём одностороннее параллельное движение по Туркестан и Акмешит”, - сказал аким города.
Кроме того, акимат Астаны планирует в 2025 году заняться благоустройством улицы Сауран. Местами её расширят, добавят повороты направо. Это должно значительно разгрузить движение по улице Туркестан.
Также в следующем году запланировано расширение на два ряда улицы Алихана Бокейханова. В этом случае часть потока с вечно забитого проспекта Мангилик ел должна уйти в ту сторону.
Аким пообещал, что в следующем году полностью завершится строительство улицы Бухар жырау.
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