Две тысячи рабочих мест: какие предприятия запустят в этом году в Астане

Фото: Instаgram/jenis_qasymbek

В этом году в столице планируют запустить около 30 проектов, в которые инвестируют свыше 118 миллиардов тенге. Благодаря этому в Астане появится более двух тысяч рабочих мест. Об этом на своей странице в Instsgram написал аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что это предприятия в сферах промышленности, медицины, агропромышленного комплекса, пять объектов в сфере образования: школы, детсады, 4 проекта в сфере логистики, спорткомплексы и другие.

"Сегодня с министром индустрии и инфраструктурного развития Маратом Карабаевым посетили индустриальный парк №1, где ознакомились с работой ряда предприятий. В их числе завод модульного домостроения ModeX, сборочный завод специализированной техники, завод по производству витражей, окон, медоборудований, мебели, респираторов и др. С представителями предприятий обсудили насущные вопросы по индустриальному парку №1", — сообщил Женис Касымбек.

Он отметил, что по поручению главы государства, в столице пытаются создать комфортные условия для привлечения инвестиций и поддержки инвесторов.

Фото: Instаgram/jenis_qasymbek